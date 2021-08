Romelu Lukaku: "Mag ik het al verklappen? Ja, ik krijg rugnummer 9"

"Wat er veranderd is sinds mijn vertrek bij Manchester United in 2019? Ik heb vooral veel aan maturiteit gewonnen. Ik denk dat ik veel over mezelf geleerd heb. Ik heb de lat hoger gelegd voor mezelf."

Zeven jaar na zijn vertrek bij Chelsea is Romelu Lukaku door de grote poort teruggekeerd bij zijn droomclub. "Het is een goed gevoel om hier terug te zijn. De spelers zijn hongerig en willen blijven winnen. De intensiteit is hoog, dat voel je op de trainingen", vertelt Lukaku. "De ideeën van de coach zijn heel helder. Iedereen wil hard blijven werken om beter te worden. Die mentaliteit past perfect bij mijn ambities. Mijn droom is werkelijkheid geworden. Nu is het aan mij om het te bewijzen op het veld."

Ik denk dat ik niet veel tijd nodig heb om me aan te passen, want de Rode Duivels spelen in een gelijkaardig systeem.

"Het voetbal in Italië is anders. De ruimtes zijn er kleiner en er is meer aandacht voor tactiek en techniek. Dat heeft me veel geholpen. Het voetbal in Engeland is niet nieuw voor mij. Ik kan me aanpassen aan wat de coach van mij verwacht."



"De ploegmaats? Ik stel veel vragen aan ploegmaats, wat ze van mij verwachten. Communicatie is belangrijk om een goeie band op te bouwen met de spelers die rond mij spelen. Ik denk dat ik niet veel tijd nodig heb om me aan te passen, want de Rode Duivels spelen in een gelijkaardig systeem."



"Azpilicueta is ook een echte kapitein. Hij loopt hier al zoveel jaren rond. Toen ik nog in quarantaine zat, stuurde hij me al berichten, zoals waar ik een huis kan vinden. Het was alsof ik nooit weg geweest ben. Die relatie is nog steeds intact. Er is veel persoonlijkheid in de kleedkamer. Daar hou ik van."