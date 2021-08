Petrakov volgt Sjevtsjenko op als bondscoach van Oekraïne

Onder leiding van de legendarische spits Andrej Sjevtsjenko legde Oekraïne een knap parcours af op het voorbije EK. De Oekraïners overleefden de groepsfase als een van de beste derdes en versloegen vervolgens Zweden (2-1) na verlengingen.



De 4-0 nederlaag tegen Engeland in de kwartfinale werd uiteindelijk de eindhalte, ook voor bondscoach Sjevtsjenko. De voormalige speler van Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea besloot zijn contract niet te verlengen.



De Oekraïense voetbalbond moest op zoek naar een nieuwe trainer en heeft die nu dus gevonden in de persoon van Oleksandar Petrakov. Een Oekraïner die de afgelopen jaren bij de Oekraïense jeugdploegen actief was.



In 2019 werd Petrakov met de U20 wereldkampioen, waardoor zijn imago al snel een boost kreeg. Nu krijgt de 64-jarige trainer dus zijn kans bij het eerste elftal van zijn land. Zijn eerste doel: het WK in Qatar.



"Ik zal alles doen wat ik kan om het team naar het WK in Qatar te leiden", vertelde Petrakov bij zijn voorstelling.