Na het vertrek van Mercedes: "Toekomst Formule E ziet er heel somber uit"

Mercedes heeft vandaag aangekondigd dat het zich na volgend seizoen terugtrekt uit de Formule E. Wat zijn de gevolgen voor de Formule E van die beslissing? "Ik vrees een beetje dat de Formule E op sterven na dood is", zegt autosportjournalist Gert Vermersch in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Mercedes is niet de eerste grote naam die de Formule E de rug toekeert. De Duitse autoconstructeur volgt na volgend seizoen het voorbeeld van BMW en Audi. Vanwaar die beslissing?



"Mercedes wil zich toeleggen op het ontwikkelen van elektrische wagens voor alledag", legt Gert Vermersch uit. "Het budget dat ze nu in Formule E steken, zal daarheen gaan."



"De toekomst van de Formule E ziet er zo heel somber uit. Het zou best kunnen dat de Formule E ook zelf de stekker uit het kampioenschap zal trekken, of dat ze op zoek zullen moeten gaan naar andere manieren om het te organiseren."

Ik kan me niet voorstellen dat de constructeurs die nog over zijn nog lang zullen blijven. Ik vrees dat de Formule E op sterven na dood is. Gert Vermersch

"Een paar jaar geleden kondigden ze nog vol trots aan dat ze 7 grote autoconstructeurs hadden rijden, maar daar is nu al bijna de helft van verdwenen. En ik kan me niet voorstellen dat de constructeurs die nog over zijn nog lang zullen blijven. Ik vrees dat de Formule E op sterven na dood is." "Het is met voorsprong het minst boeiende wereldkampioenschap. De kwalificaties en de puntentelling zijn een beetje kunstmatig. Op die manier zorgen ze ervoor dat het kampioenschap op het einde nog spannend en onvoorspelbaar is, maar het is heel kunstmatig opgebouwd. In mijn ogen heeft het geen enkele sportieve waarde."



"Ik denk dat Mercedes met deze beslissing dan ook vooral wil aangeven dat de manier waarop de Formule E het wil doen niet de juiste is. Ze krijgen niet de respons die ze verwacht hadden als grote constructeur. Qua media coverage en sociale media komt de Formule E nog niet tot aan de enkels van de Formule 1."

"Formule E de elektrische F1? Een zware overschatting"