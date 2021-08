KV Kortrijk wordt als eerste club op de vingers getikt door de discriminatiekamer

Sinds 1 juli buigt een nieuw orgaan - voluit de Nationale Kamer in de strijd tegen racisme en discriminatie - zich onder meer over kwetsende en discriminerende uitspraken en spreekkoren.

Deze disciplinaire kamer kan straffen opleggen gaande van een simpele geldboete, over een schorsing van minstens 6 maanden tot wedstrijden met gesloten deuren of op neutraal terrein. Bij recidive kan een permanente schorsing volgen.

De eerste club die de twijfelachtige eer had om voor de discriminatiekamer te verschijnen, was KV Kortrijk. De Kerels moesten zich woensdag verantwoorden voor gezangen van hun supporters in de thuismatch tegen Seraing (2-0) op 24 juli. In de 33e minuut zongen enkele fans van KVK kortstondig "les Wallons c'est du caca".

Op basis van het verslag van de match delegate startte het Bondsparket de disciplinaire procedure op en vroeg een boete van 2.500 euro.

KV Kortrijk bepleitte de vrijspraak, omdat het spreekkoor van korte duur was en heel beperkt in volume. Op een bijgebracht audiobestand van de bewuste 33e minuut was zelfs helemaal niets te horen, verweerden de Kerels zich. De club wees er ook op dat het allerlei initiatieven onderneemt om dit soort incidenten te vermijden.

In het verleden bestempelde ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) dit soort spreekkoren als "ernstig beledigend", een oordeel dat ook de discriminatiekamer onderschrijft. Toch wordt de boete niet effectief opgelegd, want zijn er verzachtende omstandigheden.

"Zo moet het spreekkoor gezongen zijn door een beperkt supportersaantal. En het werd gezongen op een ogenblik dat er geen supporters van de tegenpartij aanwezig waren in het stadion ingevolge de coronamaatregelen. Dit spreekkoor kan dus louter zijn gericht tegen de spelers van Seraing."

De discriminatiekamer verplicht KV Kortrijk bovendien een "adequaat signaal" te geven aan zijn supporters. "De club kan dit vrij invullen, maar we suggereren om hierbij eventueel een beroep te doen op de Franstalige spelers van de eigen club, ook uit de jeugd, en hen bijvoorbeeld omtrent deze problematiek een korte boodschap te laten inspreken (bv. 'nous ne sommes pas du caca')."

"Dat filmpje kan dan naar de supporters toe worden verspreid via de geëigende kanalen waaronder social media en de website van de club."