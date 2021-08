Kompany voor duel met Vitesse: "Ik hou ervan om tegen zulke ploegen te spelen"

Paars-wit ontvangt Vitesse eerst in het Lotto Park. "Het is een ploeg uit de top 4 van Nederland, wat ook een top 4-club is in België", vertelde Kompany op de persconferentie. "We komen tegen een sterke tegenstander uit, maar ik hou er van om tegen zulke ploegen te spelen."



"Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Ik heb een ploeg gezien die hoog druk zet, agressief is en veel diepgang heeft. Met een trainer uit de Red Bull-school (Thomas Letsch red.) is het een club die modern voetbal brengt met veel tempo en intensiviteit. Ik kan niet wachten om ze onder ogen te zien."





"Bij Anderlecht is elke wedstrijd belangrijk", ging de trainer verder. "We hebben onze tegenstander geanalyseerd en vatten deze ontmoeting aan met kalmte. We hebben het geluk dat we thuis mogen beginnen. We zijn klaar om de uitdaging aan te gaan. De prioriteit van de club is op korte termijn om ons te plaatsen voor de poulefase."