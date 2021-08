Jasper Philipsen: "Deze overwinning is nog mooier dan de vorige"

Alpecin-Fenix domineerde de finale van de 5e etappe in de Vuelta en Jasper Philipsen rondde het maatwerk af.

"Deze overwinning is nog mooier dan die van zondag", lachte hij aan de finish, "zeker als je kijkt naar de laatste 5 kilometer."

"We waren er bijna met de voltallige ploeg. We rijden nog niet zo lang samen, maar het is geweldig dat we het op deze manier doen voor elkaar. Het is prachtig dat we het afwerken."

"Ik was gisteren ontgoocheld dat ik mijn sprint niet had kunnen doen zoals ik wilde", vertelde Philipsen, die dinsdag ingesloten geraakte.

"Nu heb ik gewonnen en kan ik die pagina omdraaien. Daar wil ik van genieten met de ploeg."

Philipsen is ook weer leider in het puntenklassement. "We zien wel of die groene trui een doel wordt."

"De volgende sprint winnen in het groen? Dat zou een droom zijn, al bracht die trui me gisteren geen geluk."