Hartspierproblemen voor 3 jonge renners na vaccinatie: "Corona-infectie is veel gevaarlijker"

"Er is een bepaalde relatie met een vaccinatie, maar het gaat wel degelijk over hartspierproblemen. Nu moet ik wel zeggen dat het bij hartspierontstekingen, er zijn een aantal studies over gebeurd, gekend is. Niet alleen bij de vaccins die nu gebruikt worden. Gewone virale infecties kunnen dat ook geven."

"Het probleem is dat bij 2 van de 3 getroffen renners er een opname is geweest in het ziekenhuis met hartklachten. Bij de 3e zijn er aanwijzingen dat er hartproblemen geweest zijn", vertelt Kris Van der Mieren.

"Als jonge renners ziek zijn, mogen ze niet intensief sporten"

"Daarom dat we vanuit Belgian Cycling verplicht voor alle eerstejaars junioren gezondheidssessies doen. Daarin verwittigen we jonge renners dat als ze ziek zijn, ze nooit intensief mogen sporten. En al zeker geen competitie, want corona heeft een kleine voorliefde voor de hartspier." "Een corona-infectie op zich is veel gevaarlijker dan een vaccin. Dat is een feit. Het is nu niet dat dit nu gebeurd is, dat we de mensen moeten aanraden om niet te vaccineren. Dat zou een verkeerd signaal zijn. We willen gewoon waarschuwen om voorzichtig te zijn na een vaccinatie. Om de eerste 2 weken zeker geen zware inspanningen te doen."

Het is nu niet dat dit nu gebeurd is, dat we de mensen moeten aanraden om niet te vaccineren. Dat zou een verkeerd signaal zijn.

"De 1e week na de vaccinatie niet intensief sporten"

"We denken dan vooral aan jonge sportieve mensen tussen de 15 en 25 jaar."



"Het advies dat we op dit moment geven, is om de 1e week na vaccinatie niet intensief te sporten. Zeker niet competitief. Ook in de 2e week moet je voorzichtig zijn en goed opletten op belangrijke signalen zoals pijn op de borst, hartkloppingen of extreme kortademigheid. Als dat zich voordoet, is het toch goed om de arts te raadplegen."



Het is niet alleen opletten voor wielrenners. "Of het nu over voetbal, atletiek, zwemmen of wielrennen gaat, dat is allemaal hetzelfde. Het hart maakt daar geen onderscheid in. Het hart moet het bloed rond pompen met een bepaalde kracht en snelheid. Welke spieren daar aan gebonden zijn, dat maakt geen verschil uit. De adviezen die wij nu geven, gelden voor wielrenners, maar ook voor elke duursport."