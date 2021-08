Geen GP van Japan in de Formule 1: coronapandemie gooit roet in het eten

"Na lange gesprekken met de promotor en de autoriteiten in Japan heeft de Japanse regering besloten de race te annuleren voor dit seizoen vanwege de aanhoudende complexiteit door de coronapandemie", legde de F1 uit in een persbericht.



De Formule 1 werkt nu aan een nieuwe kalender en zal die de komende weken bekendmaken. "We hebben vorig jaar bewezen dat we ons kunnen aanpassen en oplossingen kunnen vinden voor onzekerheden", klonk het.



"We zijn enthousiast over de belangstelling van verschillende locaties om dit jaar en de jaren die volgen F1-races te organiseren."



De Fin Valtteri Bottas blijft zo nog een jaartje langer de laatste winnaar in Japan. Hij triomfeerde in zijn Mercedes in 2019. Ook in 2020 ging de race niet door.