EK baanwielrennen voor beloften en junioren: "Ideale plaats om op korte tijd te groeien"

Het EK in het Nederlandse Apeldoorn kon gisteren niet beter beginnen voor de Belgen. Met een zilveren plak bezorgde Marith Vanhove ons land meteen een medaille. De eerste van velen in Nederland? "Ons EK is op een schitterende manier gestart", reageerde bondscoach Nicky Cocquyt. "Marith Vanhove ontbrak het vorig jaar nog aan ervaring. Nu voerde ze het perfect uit in de scratch." "Misschien zat er zelfs wel een gouden medaille in, zeker als je er zo kort opzit, maar de Italiaanse Valentina Basilico won toch wel op een overtuigende manier. Marith mag zeer tevreden en fier zijn op haar prestatie."

Ook vandaag komen er verschillende junioren in actie. "Lani Wittevrongel zal starten in de sprint", aldus Cocquyt. "Zij is een explosieve renster, niet echt een sprintster, maar ze is hier om ervaring op te doen. Ze rijdt ook nog niet zo lang op de piste." "Dit EK is een zeer goede leerschool voor haar. Zij start later op de dag ook nog in de afvalling. Allemaal in hetzelfde teken: ervaring opdoen. Bij de jongens junioren is Inias Leten onze man voor de afvalling. Ook hij rijdt voor het eerst op een dergelijk hoog niveau".

Ook beloften in actie vandaag

Bij de beloften rijden de mannen dan weer de ploegafvalling vandaag. "Het is de eerste keer dat ze in competitie uitkomen", legde Peter Pieters uit.



"Corona was ook in het pisteprogramma een zeer grote spelbreker. Brent Van Mulders, Gianluca Pollefliet, Tuur Dens en Noah Vandenbranden starten al meteen op een EK."



"Het is geen geschenk, maar dit kampioenschap is wel een ideale plaats om op korte tijd te groeien in je mogelijkheden", legde de bondscoach uit."We gaan kijken hoe ver ze komen. Ze mogen hun kans gaan en we leggen hen absoluut geen druk op."

In de scratch voor de vrouwelijke beloften verschijnt Katrijn Declercq dan weer aan de start. "Ze reed op dag 1 een 8e plaats in de afvalling."



"Bij de mannen is het in de scratch uitkijken naar Tuur Dens. Hij is in orde maar je koerst hier wel tegen serieuze kleppers op dit EK", sloot Pieters af.