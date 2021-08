VIDEO: Messi en Mbappé vinden elkaar op training, sterrenensemble wint wedstrijdvorm

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Julian Draxler en Keylor Navas. Ga er op training maar aanstaan. Met zulke ronkende namen is het niet verrassend dat het sterrenensemble als winnaar uit de bus kwam op training.

Kylian Mbappé en Lionel Messi lijken elkaar wel al te vinden. In een oefening 2 tegen 2 kwam Mbappé met wat overstapjes op de proppen en kroop Messi in de huid van afwerker.



Het is wel nog afwachten of Kylian Mbappé blijft bij Paris Saint-Germain. Het is namelijk een publiek geheim dat Real Madrid naar de diensten van de 22-jarige Fransman hengelt.