Van Gaal begint aan 3e periode bij Nederland: "Wie had het anders moeten doen?"

Het was een triomfantelijke Louis van Gaal die plaatsnam voor wat hij zelf met nauwelijks verholen ironie "de vrienden van de media" noemde.

"Het is toch wat dat ik hier nu voor de derde keer zit", begon hij zijn betoog. "In 2000 vond ik het een eer, in 2012 vond ik het eer, maar nu vind ik het nog meer een eer."

"Ik ben al 5 jaar met pensioen en ik zag zelf ook de noodzaak (om uit pensioen te komen). Als ik in de positie van de KNVB zat, was ik ook bij mij uitgekomen. Wie zou de job anders moeten doen? Het klinkt misschien melodramatisch, maar ik doe dit ook niet voor mezelf."

Het bewijst meteen dat Van Gaal nog niets van zijn ongekende zelfvertrouwen heeft ingeboet. "Het doet deugd dat het volk zich achter mij geschaard heeft. Ik geloof in mijn staf en ik geloof in mijn spelersgroep, ook al wordt het niet gemakkelijk."

"Ik heb wel geen tijd om er mijn systeem in te drammen, zoals ik in 2014 wel kon (in de aanloop naar het WK), want toen had ik 6 weken de tijd. Nu is dat 1,5 dag. Ik zal dus op een andere manier mijn visie moeten overbrengen."