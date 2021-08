Topfavoriet Ayuso geeft op na val, Britse zege in Ronde van de Toekomst

In de voorbije Ronde van Frankrijk regende het valpartijen in de openingsdagen met grote namen als slachtoffers, ook de jongerenversie van de Tour deelt in de klappen.

Gisteren verloren we al grote namen als Henri Vandenabeele, Santiago Umba en Søren Waerenskjold, vandaag was Juan Ayuso het belangrijkste slachtoffer van de zoveelse tuimelperte. Het Spaanse goudklompje van UAE Emirates stapte uiteindelijk in de volgwagen.

In de geaccidenteerde finale deed Georg Steinhauser, zoon van ex-prof Tobias, een gooi naar de ritzege, maar zijn solo strandde in de slotkilometer.

De Britten lachten in hun vuistje: Ethan Vernon was de snelste van het uitgedunde peloton. Arnaud De Lie werd 5e. De Nederlander Mick van Dijke blijft leider.