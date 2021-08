Robert Lewandowski verjaagt crisissfeertje bij Bayern München met 9e Supercup

Bayern München heeft een tegenvallende voorbereiding achter de rug en vrijdag kon het zijn opener in de Bundesliga niet winnen tegen Mönchengladbach.



Julian Nagelsmann, de nieuwe T1 van Bayern, voelde meteen wat druk op de ketel, maar na de Supercup zullen de fans en het bestuur toch wat meer gerustgesteld zijn.



Bayern nam de eerste helft voor zijn rekening, maar scoorde op het veld van Borussia Dortmund - dat vooral achteraan zwaar gehavend was door blessures - pas kort voor de pauze (41'): Robert Lewandowski nam de thuisploeg met een krachtige kopbal te grazen.



Meteen na de rust (50') leek Dortmund helemaal tegen het canvas te liggen: het hakje van Lewandowski ging (gelukkig) de mist in, Thomas Müller kon niet meer missen.



Maar na die 0-2 liet Bayern zich in slaap wiegen. De 1-2 van Erling Haaland werd afgevlagd, Marco Reus bracht de spanning helemaal terug met een briljante krul (64').



Maar Dortmund - met Axel Witsel centraal achterin en zonder Thorgan Hazard (blessure) en Thomas Meunier (die herstelt van corona) - had nog een weggevertje in petto.



Na geklungel van Manuel Akanji mocht koele kikker Lewandowski (74') de 9e Supercup in de prijzenkast van Bayern plaatsen.