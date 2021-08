Ploegleider Lodewyck na ritzege Jakobsen: "Nu kijken we enkel naar de toekomst"

"Euforisch en emotioneel": zo vat ploegleider Klaas Lodewyck zijn gevoelens samen na de ritzege van Fabio Jakobsen in de Ronde van Spanje.

"De televisie in de volgwagen werkte niet zo goed in de laatste kilometer. We zagen hoe hij Arnaud Démare passeerde, maar toen viel het beeld weg. We kregen kippenvel toen we via de wedstrijdradio hoorden dat hij gewonnen had."

Ook voor Lodewyck was het een zege met een emotioneel randje. De sportdirecteur was vorig jaar aanwezig in Polen op de rampplek.

"Die val gebeurde met een renner waar je een goeie band mee hebt. Je denkt er altijd aan terug, zeker toen ik hem in het begin van zijn herstel zag."

"Maar na deze overwinning kunnen we de pagina omdraaien en kijken we enkel nog naar de toekomst. Dat hij nu al zo ver staat, dat kunnen alleen de allergrootsten."

(lees voort onder de boodschap van ploegmakker Mark Cavendish)