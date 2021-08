Ook in België succes voor Intermarché: Van Poppel sprint naar zege in Zottegem

Het zijn mooie tijden voor Intermarché-Wanty-Gobert, want een dag na de zege van Rein Taarämäe in de Vuelta is het nu ook in eigen land prijs. Danny van Poppel was de snelste in een massasprint in een uitgeregende editie van de GP Zottegem, die sinds dit jaar de Egmont Cycling Race heet.