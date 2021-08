Naomi Osaka in tranen na vraag van journalist: "Afschuwelijk gedrag"

Een journalist van de Cincinnati Enquirer stelde tijdens een Zoom-interview een vraag aan Osaka over haar moeizame relatie met de media. Osaka kampte met mentale problemen en vertelde al dat ze moeite had met persconferenties. Daarom verliet ze vroegtijdig Roland Garros.

De makelaar van Osaka, Stuart Duguid, was niet te spreken over die vraag. "De pestkop bij de Cincinnati Enquirer is de belichaming waarom de relaties tussen spelers en media op dit moment zo beladen zijn", vertelde Duguid. "Iedereen op Zoom zal het erover eens zijn dat zijn agressieve toon helemaal verkeerd was en dat het zijn doel was om te intimideren. Afschuwelijk gedrag."

Osaka kon haar tranen niet bedwingen. Ze verliet de persconferentie ook, maar kwam even later toch terug om vragen te beantwoorden.