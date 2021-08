Het verhaal achter de mooiste voetbalshirts ter wereld: Venezia FC, stijliconen van de Serie A

Sorry, we beginnen meteen met slecht nieuws: u bent te laat.



Ze zijn uitverkocht. Sold out. Finiti.



In de hele webshop van Venezia FC is er geen shirt meer te vinden. Binnen de 8 uur na lancering was álles weg. De schaduwzijde van de reputatie die de club één seizoen eerder had verworven, toen de truitjes van de Arancioneroverdi viraal gingen.



Want van voetbalromantici over truitjesverzamelaars tot fashionista: de shirts van Venezia betoverden iedereen. Vooral het uit-exemplaar was een collectors item. Een minimalistisch wit shirt, met horizontale banden in de unieke clubkleuren en een zwarte polokraag met knopen. Én geen sponsors, maar simpelweg de clubnaam fier vooraan.



Dit seizoen waren de verwachtingen voor de shirtlancering opnieuw torenhoog. Geen cadeau voor de nieuwe kledingsponsor Kappa, die Nike verving. Toch slaagde het Italiaanse merk erin om haar voorganger zowaar nog te overtreffen.

Het thuisshirt is zwart met een getextureerd motief, gebaseerd op Venetiaanse muurschilderingen. Eyecatcher zijn goudkleurige sterren die een ‘V’ vormen zoals het dak van de beroemde Basiliek van San Marco. En uiteraard zijn er ook subtiele oranje-groene accenten aanwezig. Het witte uitshirt onderscheidt zich dan weer met een patroon van driehoekjes. Alweer geïnspireerd op mozaïek uit Venetië.

Links het nieuwe thuisshirt van Venezia FC, rechts het uitexemplaar.

New York

Het plaatje klopt. Van de modellen die de shirts showen op stijlvolle foto’s tot de hype die de club zelf creëert op sociale media. Dat is zowaar de verdienste van enkele slimme Amerikanen. In 2015 kreeg een consortium uit de VS de toenmalige Italiaanse vierdeklasser in handen. Venezia had net zijn 4e faillissement in amper 15 jaar achter de rug.

Hun doel: de identiteit van de club dichter later aansluiten bij de reputatie van de stad, bekend om zijn klassieke kunst en architectuur. Wanneer twee voormalige werknemers van de club een creatief bureau in New York opstarten, volgt in 2020 een nauwe samenwerking met Nike voor de ontwikkeling van de clubtruitjes.



Venezia wil geen “sjabloonshirts” met een design waarin je nog honderd andere (amateur)ploegen ziet voetballen. Ze gaan voor unieke exemplaren.

Hipsterclub

Met succes. Venezia groeit zo’n beetje uit tot de ultieme hipsterclub. Met een stadion dat al even iconisch is als de shirts. Het Stadio Pierluigi Penzo is het op één na oudste in Italië en alleen per boot of te voet bereikbaar. Amper 7.450 fans passen erin. Bovendien keert de club straks voor het eerst in 19 jaar terug naar de Serie A na een onverhoopte promotie vorig seizoen. Een modern voetbalsprookje.

Daan Heymans maakt het allemaal vanop de eerste rij mee. De Belgische middenvelder verruilde in mei Waasland-Beveren voor Venezia FC, waar ook nog oude bekenden David Okereke (ex-Club) en Francesco Forte (ook ex-Waasland-Beveren) actief zijn. De club maakte de komst van Heymans bekend met een sublieme aankondigingsvideo, geregisseerd in de binnenstad. Uiteraard met Heymans in één van de iconische truitjes.

“Iedereen die Venezia kent, spreekt over de shirts of het stadion”, lacht hij. “De club is eigenlijk te mooi voor woorden. Dit maak je nergens anders mee. En ja, heel wat vrienden en familie hebben me al om een truitje gevraagd. Of de club wel genoeg reservevoorraad heeft? Er is alleszins nog niet gezegd dat we ze niet mogen weggeven. Misschien hangen er boetes aan vast.”

Daan Heymans in het shirt van Venezia tijdens een oefenduel tegen FC Twente.