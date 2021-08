Het succes achter Intermarché-WG: "Vroeger stonden we uitgeblust aan de start"

"Vroeger wedden we op 3 paarden, nu op 1 kopman"

Taco van der Hoorn in de Giro en Rein Taaramäe in de Vuelta hebben Intermarché-Wanty-Gobert met een ritzege op de kaart gezet in de grote rondes.



"Eigenlijk moest dit een overgangsjaar worden. Vorig jaar wisten we vrij laat dat we zouden toetreden tot de WorldTour. We konden daardoor niet veel nieuwe renners aantrekken", legt Wanty-renner Pieter Vanspeybrouck uit.

Toch scoort de Belgische ploeg beter dan verwacht. Wat is het verschil met de voorbije jaren? "We rijden nu meer in ploegverband. Vroeger moesten we zoveel mogelijk punten sprokkelen om te kunnen starten in WorldTour-wedstrijden. Daardoor wedden we toen dikwijls op 3 paarden om punten te pakken."

"Dit jaar spelen we vaker 1 kopman uit. De ene dag rijden we voor die renner, de andere dag voor een andere renner. Met 3 renners zo hoog mogelijk eindigen, hoeft niet meer nu we het statuut van WorldTour-ploeg hebben. We rijden nu meer om te winnen."

De rolverdeling is sinds dit jaar beter omlijnd. "Er zijn betere afspraken", zegt Vanspeybrouck. "Ik weet op voorhand dat ik zal moeten werken en ik heb daar geen probleem mee. Door die betere afspraken gaan we ook meer voor elkaar door een vuur."