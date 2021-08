Geen Jago Geerts op Motorcross der Naties, 17-jarige Liam Everts is er wel bij

De 21-jarige Jago Geerts wil zich concentreren op het WK in de MX2, waar hij regerend vicewereldkampioen is. De Motorcross der Naties valt dit jaar midden in het motorcrossseizoen. Traditioneel was het officieuze WK voor landenteams de afsluiter van het seizoen.

Bij afwezigheid van Geerts koos bondscoach Johan Boonen voor de 17-jarige Liam Everts als MX2-piloot. De zoon van motorcrosslegende Stefan Everts maakt zijn debuut in de Motorcross der Naties.



Liam Everts komt dit seizoen uit in de EMX250-klasse. Hij is er momenteel vierde in de tussenstand. Vorig seizoen kwam Everts al enkele malen uit in de MX2. Voorts zijn Jeremy Van Horebeek (MXGP) en Brent Van Doninck (Open) de twee andere Belgische rijders.



De Motorcross der Naties valt dit jaar op 26 september, tussen de GP's van Riola Sardo (19 september) en Teutschenthal (3 oktober). Daarom zei ook de Fransman Romain Febvre al af. De Nederlander Jeffrey Herlings gaf wel aan te zullen deelnemen aan de Motorcross der Naties.