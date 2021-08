Fraser-Pryce knalt in Lausanne naar 3e tijd ooit op de 100 meter

In Eugene was het afgelopen weekend nog Elaine Thompson die voor sensatie zorgde op de 100 meter. De Jamaicaanse liep in de VS 10"54, amper 5 honderdsten langzamer dan het ongenaakbaar gewaande wereldrecord van Florence Griffith-Joyner.

Donderdagavond in Lausanne tekenden de Jamaicaanse vrouwen opnieuw voor een erg hoogstaande 100 meter, al was het dit keer wel Shelly-Ann Fraser-Pryce die mocht juichen. De 34-jarige atlete knalde naar 10"60, de 3e tijd in de geschiedenis.

Thompson moest in 10"64 vrede nemen met de tweede plaats, Shericka Jackson (10"92) zorgde voor een volledig Jamaicaans podium.

Bij de mannen leed olympisch kampioen Armand Duplantis een zeldzame nederlaag in het polsstokspringen. De Zweed raakte zelfs niet over 5,62 meter. De overwinning in Lausanne was voor de Amerikaan Christopher Nilsen met 5,82 meter.