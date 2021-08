Franse kampioen Rijsel moet Renato Sanches 6 weken missen

De 23-jarige Sanches ontbrak afgelopen weekend al in de selectie van Rijsel, dat thuis met 0-4 verloor van Nice. Op de openingsspeeldag van de Ligue 1 tegen Metz (3-3) stond hij nog wel 90 minuten tussen de lijnen. Hij mist vermoedelijk ook de eerste twee speeldagen van de Champions League.



Zijn blessure is een flinke klap voor het middenveld van Rijsel. De Noord-Franse club verkocht in het tussenseizoen ook al middenvelder Boubakary Soumaré aan Leicester. Mogelijk komen er nu kansen voor onze landgenoot Amadou Onana (20), die deze zomer voor zeven miljoen euro werd overgenomen van de Duitse tweedeklasser Hamburg. Onana, de kapitein van de Belgische beloftenploeg, mocht afgelopen zaterdag al 25 minuten invallen.



Vorig seizoen werd Sanches met Rijsel kampioen van Frankrijk. Op het EK deed hij in alle wedstrijden van Portugal mee. De Portugezen, die hun titel verdedigden, verloren in de 1/8e finales van de Rode Duivels.