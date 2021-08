Florian Van Acker gaat weer voor goud: "Maar de "poef" is verleden tijd"

Florian Van Acker zorgde in Rio voor een van de 5 Belgische paralympische titels. "Dat de Spelen een jaar zijn uitgesteld, vind ik een goeie zaak", verrast hij bij het vertrek naar Tokio. "Hierdoor heb ik een jaar extra kunnen trainen en hoe meer training, hoe beter."

"Ik zal zien of ik even goed in vorm ben als in Rio, maar de ambitie is altijd om te winnen. Als ik sport, wil ik winnen."

Van Acker zal het wel zonder de aanmoedigingen van het publiek moeten doen. "Dat interesseert mij niet. Enkel mijn match interesseert mij."

Nochtans kon hij in Rio het publiek opzwepen als de besten met zijn welbekende "poef". "Maar die poef is verleden tijd. Ik heb er toen uren om gelachen met (Sporza-journalist) Stefaan Lammens. We zullen wel zien hoe het nu uitdraait. Op het gemakske."

De aandacht die Van Acker na Rio kreeg, ging na een tijdje liggen. Gelukkig maar, zo vindt hij zelf. "Het was van receptie hier en receptie daar. Dat heeft serieus op mijn systeem gewerkt. Als ik weer goud haal, wordt dat hetzelfde. Terwijl ik liever heb dat ze mij met rust laten."