Ann Wauters pent pakkende afscheidsbrief neer: "Criticasters gaven me extra brandstof"

"Na een unieke ervaring op de Olympische Spelen is het tijd voor mij om vaarwel te zeggen aan mijn dagen als speelster", steekt Wauters van wal. "Er is iets speciaals aan de Spelen. De hele wereld is verenigd rond sport, het is intens, het komt met veel emoties en er zijn veel eerste keren. De eerste keer dat België zich kwalificeert in het vrouwenbasketbal, de eerste keer dat we de kwartfinales spelen."





"Dat het nog niet gebeurd is, wil niet zeggen dat het niet kan. Ik voelde me geïnspireerd omdat ik tussen de beste atleten ter wereld liep, atleten die geen vrede nemen met de limieten waarvan gezegd wordt dat ze bestaan. Records en limieten zijn gemaakt om te breken."



"Er waren ook veel eerste keren in mijn carrière, zonder het te beseffen. De eerste draft voor de WNBA, de eerste Belgische die de Euroleague-titel pakte en MVP werd."





"Maar nog belangrijker dan mijn persoonlijke verwezenlijkingen is te zien hoe anderen in mijn voetsporen treden. Hoe mooi is het om te zien dat Emma Meesseman geëvolueerd is tot een van de beste speelsters ter wereld? Of Julie Allemand en Kim Mestdagh die ervaring opdoen in de WNBA."