Amerikaan Levi Randolph komt vanuit Australië om Mwema te vervangen in Oostende

In de Australische NBL was Randolph (1,95 m voor 95 kg) vorig seizoen goed voor gemiddeld 14,8 punten per wedstrijd bij de ploeg uit de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland.

Voorheen speelde Randolph in Italië (Avellino en Sassari) en Frankrijk (Straatsburg). Hij speelde ook in de NBA G-League voor Cleveland.