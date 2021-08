"Dost zal moeten harken om nog in de ploeg te komen en Zirkzee maakte grote indruk"

"Berrier was fluwelen artiest in lichaam van noeste werker"

Vorige week overleed Franck Berrier (37) aan een hartfalen. Hoe schatte Vandenbempt de Fransman, die de kleine generaal werd genoemd, als voetballer in? “Het was een fluwelen artiest in het lichaam van een noeste werker."



"Ik zou zeggen: de manier waarop hij bewoog, zag er niet uit. Het was niet de gracieuze Charles De Ketelaere, die over het veld schrijdt. Hij liep altijd wat gebogen. Maar hij had fantastische voeten. Hij kon geweldig voetballen.



En topwedstrijden brachten het beste in hem naar boven. Hij was altijd op zijn best tegen de grote ploegen. Dan wou hij het nog een keer bewijzen.”



“Hij was een zeer geschikte voetballer voor ploegen zoals Zulte Waregem en KV Oostende, waar hij die ploegen naar een hoger niveau kon tillen en waar hij af en toe geweldig presteerde. Maar ik denk dat hij het niet in zich had om dat bij een echte topclub, zoals hij even probeerde bij Standard, elke week te doen of toch 9 keer op de 10. Ik denk dat dat voor hem iets minder haalbaar was.” “Berrier had een afstandsschot, heel fijne techniek, vista, zag het uitstekend en kon een ploeg doen draaien. Als hij zijn dag had, was het een lust voor het oog.”

"Als je speelt zoals Club nu, kan je weinig aanvangen met Dost"

Union en Oostende staan op kop in 1A met 9 op 12, Club Brugge volgt als 3e met 8 punten. De kampioen blikte Zulte Waregem met 0-4 in. Vandenbempt: "Ik vond Club Brugge indrukwekkend. Het was vele malen beter dan wat ze tot hiertoe hebben laten zien."



"Al voetbalde Zulte Waregem in het begin nog goed mee. Maar eens De Ketelaere, Vanaken en Lang hun duivels ontbonden, was er geen houden meer aan. Vorig jaar was het 0-6, dat had nu ook makkelijk gekund. Na de 0-2 valt het bij Zulte Waregem wat uit elkaar, maar ook daarvoor had Club heel wat kansen." "In de manier waarop ze nu voetballen, klikt het toch vroeger dan vorig jaar. Ze geven al de eerste tekenen van een zekere kruissnelheid.”

“En wat De Ketelaere nu doet als centrumspits is sensationeel. Dat is slecht nieuws voor Bas Dost. Bas Dost was vooral heel erg belangrijk in die periode waarin Brugge maar moeilijk kon scoren."



"Het is al aangekaart door analisten, het was vreemd dat hij de missing link was om doelpunten te maken. Hij zal nu moeten harken om nog in de ploeg te komen. Hij heeft ook veel minder gepresteerd. In de play-offs kwam hij tot 1 doelpunt en 1 assist in de 1e wedstrijd tegen Anderlecht. Nadien was het een heel stuk minder."



"En ook nu is het moeilijk voor hem geweest om zich door te zetten. En als je kijkt naar de complementariteit zoals die er nu is. En Club gaat ook nog flinke transfers doen…”



“Als je speelt zoals Club Brugge op dit moment, kan je weinig aanvangen met Bas Dost. Hij is een spits die al heel zijn carrière leeft van goeie voorzetten. Op dit moment heeft Club niemand echt die die trapt. Dan heb je nu meer aan beweeglijke jongens voorin, die plaats maken voor Vanaken, voor Vormer, voor anderen die daar nog kunnen komen. Op dit moment ziet het er somber uit voor Dost.”

"Zirkzee heeft een grote indruk op mij gemaakt"

Anderlecht begon niet goed aan het seizoen thuis tegen Union, maar herpakte zich met een zege tegen Cercle en 2 goals van huurling-nieuwkomer Zirkzee. “Om Nmecha te doen vergeten, moet die nog een paar doelpunten maken", analyseerde Vandenbempt.



"Wat hij alvast voor heeft op Nmecha is gestalte en kracht. Hij kan ook blijven staan. De grote kwaliteit van Nmecha was vooral zijn beweeglijkheid, gaten trekken en hoeken induiken."



"Hij was ook wel stevig in het duel. Maar Zirkzee heeft de gestalte mee, net als nog wat andere nieuwe spelers. Anderlecht was eigenlijk kansloos op standaardsituaties. Het had geen luchtmacht, die is er nu bijgekomen."



"Die paar keer dat ik Zirkzee live aan het werk zag, heeft hij een grote indruk op

mij gemaakt. Door de techniek die hij heeft, zoals hij tegen Seraing thuis spelers een paar keer voor doel zette. Hij is beweeglijk, kan met de rug naar de goal spelen en werkt hard. En dat toch voor iemand die als een vedette werd aangekondigd. En hij kan dan blijkbaar ook een doelpunt maken."



"Hij heeft het potentieel, maar dat was bekend, anders haalt Bayern zo’n speler niet. Hij heeft het potentieel om veel en veel hoger te mikken dan Anderlecht. Hij is blijkbaar toch geraakt door het discours van Kompany."



"Als hij deze lijn kan doortrekken, wordt dat een sensationele spits in de Belgische competitie en zal hij op het einde van het seizoen beter en misschien belangrijker zijn geweest dan Nmecha."



"Al moet ik erbij zeggen: zoals Anderlecht nu lijkt te evolueren, met Raman, die de laatste 2, 3 wedstrijden ook een heel goede indruk maakt, zal hij veel meer steun krijgen. Nmecha moest het vaak alleen doen. Ik denk dat de prille conclusie is dat Anderlecht minder zal afhangen van maar 1 diepe spits, en dat is toch de bedoeling.”

"Nainggolan is heel goeie transfer voor Antwerp én ons voetbal"

De meest spraakmakende transfer in België tot nu toe is die van Radja Nainggolan van Inter naar Antwerp. "Op alle mogelijke vlakken vind ik dat een leuke transfer", oordeelde Vandenbempt. "Ik denk dat hij een grote meerwaarde kan hebben voor Antwerp: hij brengt zijn ervaring mee. Hij heeft gepresteerd op een veel hoger niveau dan in België wordt gevoetbald."



"Het is niet meer de allerbeste Nainggolan, veronderstel ik. Hij is ook al 33. Maar hij brengt power, een afstandsschot, leiderschap, duelkracht op het middenveld en een winnaarsmentaliteit. Wat mij betreft is dat een heel goeie aanwinst voor Antwerp én voor ons voetbal. Omdat – en ik bedoel dat positief – hij een kleurrijke figuur is. Je kan bij hem een quote gaan rapen na een wedstrijd. Hij neemt geen blad voor de mond."



"Hij zal natuurlijk moeten beseffen dat alle schijnwerpers op hem gericht zullen zijn, ook buiten het veld, in zijn stad Antwerpen. Ook daaraan is hij blootgesteld, in de anonimiteit zal hij niet kunnen vertoeven.”

Sterke man Paul Gheysens haalde Nainggolan om kampioen te worden. “Ze kunnen dat op de Bosuil ontkennen, maar het is toch altijd tegenover Club Brugge. Het absolute toptarget van Club Brugge was Balikwisha van Standard, maar die halen ze dan toch naar Antwerp met meer geld. Zo eenvoudig is het. De speler zegt dan wel dat hij meer zal kunnen spelen, maar de tekenpremie die Club niet wil betalen, telt Gheysens gewoon neer."



"In zijn ambitie om (Club-voorzitter) Bart Verhaeghe de loef af te steken - die grote bouwpromotoren tegen elkaar speelt zeker - is niets hem te veel. Dat mag wat kosten. Ik had de indruk dat het hem bij wijze van spreken frustreerde dat Luciano D’Onofrio op een andere manier werkte. D’Onofrio had het geld dat Gheysens hem wilde aanbieden, niet nodig. Hij wilde op een meer geleidelijke manier Antwerp tot een topclub laten geworden.”



"Ik vind het wel vreemd en ergens verontrustend dat Gheysens zei: “We hebben geen sportief directeur nodig. Dat is toch een vreemde en gevaarlijke vaststelling. Hij werkt nu met Sven Jacques en een aantal adviseurs om spelers te halen. Terwijl Sven Jacques een tijdje geleden nog zei dat er dringend sportieve knowhow nodig is.”



"Lukaku gaat naar Engeland om zich te bewijzen"

Internationaal is de overgang van Romelu Lukaku van Inter naar Chelsea een van dé transfers deze zomer. "Ik vind het heel interessant", zei Vandenbempt. "Ik heb het een beetje gevolgd in de Engelse pers. Het was nog maar half bekend en meteen werden zijn statistieken tegen de topclubs naar bovengehaald. Dat verhaal heeft heel zijn carrière in Engeland geleefd. Hij maakte vooral zijn doelpunten tegen de kleine clubs, maar niet tegen de grote, dat stond mooi in een diagram in de kwaliteitskranten."



"Hoe je het ook draait of keert, en ondanks zijn topprestaties bij Inter en zijn 113 doelpunten in de Premier League, gaat hij toch naar Engeland om zich te bewijzen. Wij vinden dat Lukaku een van de beste spitsen van de wereld is, maar de Engelsen kijken toe en zeggen: “Dat telt allemaal niet. Het is hier en nu dat het moet gebeuren." Hij moet doelpunten maken tegen Liverpool, City en United. Hij moet van Chelsea een van de absolute topclubs van de Premier League maken, misschien nog van de Champions League.”



“Het is belangrijk, denk ik, voor Lukaku, dat hij goed begint. Als we 3 wedstrijden ver zijn en hij heeft er nog geen gemaakt, dan begint het weer. En dat is onrechtvaardig, om niet te zeggen belachelijk, maar dat is wel de harde realiteit van Engeland. Hij komt niet als een onbeschreven blad, dat is een beetje het probleem. Hij ging wel als een onbeschreven blad naar Inter en heeft daar binnen de kortste keren prestaties geleverd, waardoor hij een enorme status heeft verworven."



"Dat interesseert de Engelsen niet. Hij moet zich in de ogen van de Engelse waarnemers toch nog een keer bewijzen. Hij is nu wel ongelooflijk veel meer gewapend dan de vorige keer. En hij komt alvast in een geweldige ploeg terecht.”