Union-CEO Bormans: "Een rustig seizoen is een flauw seizoen, dat willen we niet"

Download de podcast van De Tribune

"Clubs als Antwerp en Club Brugge, daar staan we nog ver vanaf"

"De ambities zijn heel hoog"

Union is in handen van een Engelse holding, waarvan de steenrijke Britse gokmiljardair Tony Bloom meerderheidsaandeelhouder is. Bloom pompte in drie jaar tijd al 20 miljoen euro in de club. Dat is niet alleen voor de gezeligheid van het Joseph Mariën-stadion.

"De persoonlijke ambitie van meneer Bloom ken ik niet, maar voor de holding is het heel duidelijk. De ambities zijn heel hoog", vertelt CEO Philippe Bormans.

"We hebben nu een goede ploeg gebouwd, maar iedereen moet beseffen dat sportieve resultaten niet vanzelf komen, daar hangt een hele omkadering rond, een jeugdwerking, een stadion ook."

"Het is daarom moeilijk om nu al te zeggen wat we over 5 jaar willen. Ook omdat je in België als voetbalploeg niet alles in de hand hebt. Maar laat het duidelijk zijn: het is niet onze ambitie om een rustig seizoen te beleven. Een rustig seizoen is een flauw seizoen."

"Sportief kunnen we al onze voet zetten naast bepaalde clubs, maar voor al de rest hebben we nog veel werk. Daar ligt de sleutel voor ons om op lange termijn succesvol te zijn. Clubs als Antwerp of Club Brugge, daar staan we nog ver vanaf."

"We moeten proberen te groeien, maar dit seizoen ligt de druk niet bij ons. Vorig seizoen wel."