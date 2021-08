Thibaut Courtois verlengt contract bij Real Madrid tot 2026: "Dit is een eer"

Courtois arriveerde in 2018 in de Spaanse hoofdstad, met wie hij meteen de Wereldbeker voor clubs won. Na een moeizame start ontpopte de 29-jarige doelman zich al snel tot een absolute sterkhouder bij Real. Ondertussen staat zijn teller op 130 wedstrijden, daarin hield Courtois 52 keer zijn net schoon.



In 2019 eindigden Courtois en co. derde in de Primera Division. In 2020 veroverde Courtois de titel met de Koninklijke, vorig seizoen moest hij samen met Eden Hazard stadsrivaal Atletico Madrid laten voorgaan.

Nadat hij in 2011 de landstitel gepakt had met Genk, bestormde de 89-voudige international de Europese top. Hij was succesvol bij Chelsea en op uitleenbasis bij Atletico Madrid.

Bij Atletico won hij de Europa League (2012), de UEFA Super Cup (2012), de titel (2014) en de Copa (2013). Met Chelsea waren er 2 titels (2015, 2017) en de FA Cup (2018). Met België pakte hij brons op de Wereldbeker 2018.