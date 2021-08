Romelu Lukaku kan dinsdag uit quarantaine bij Chelsea: "Ik ben een leider"

Door zijn zelfisolatieplicht - gezien de coronamaatregelen - heeft Romelu Lukaku zijn nieuwe ploegmaats voorlopig enkel via WhatsApp leren kennen, maar morgen staat hij een eerste keer op het trainingsveld. Het wordt een nieuwe kennismaking met Chelsea, 10 jaar na zijn transfer van Anderlecht naar Stamford Bridge. "Ik voel me nu meer compleet", zegt Lukaku in een uitgebreid interview op de site van zijn nieuwe club. "Ik heb geprobeerd om alle facetten van een spits onder de knie te krijgen en ik wil mijn sterke punten blijven verbeteren. Ik wil mijn ploeg helpen. Mijn ploegmaats moeten op me kunnen steunen in elke situatie." Lukaku keert als Serie A-winnaar terug naar een jongere kleedkamer. "Ik ben een leider, maar iedereen kan zich comfortabel voelen bij mij. "

Hoe zijn de gesprekken met coach Thomas Tuchel verlopen? "Hij wil me ook als leider in de ploeg zien. Mijn rol zal afhangen van ons wedstrijdplan. Die twee jaar in Italië hebben me geholpen om alle delen van het aanvalsspel te controleren."



Van Engeland ging het naar Italië en nu keert Lukaku dus terug naar de Premier League. "De Italiaanse competitie is tactisch en technisch beter, maar hier gaat het om intensiteit. Dat is geen probleem voor mij."



"Het is niet dat ik een nieuwe speler ben die niet weet wat hij kan verwachten. Ik ken de Premier League. Ik heb hier veel gescoord, maar het verleden is het verleden."



"Ik ben een nieuwe versie van de speler van vroeger. Deze ploeg is ook heel sterk. We moeten dat op het veld bewijzen door een uitdager te zijn voor de titel."