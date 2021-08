Remco Evenepoel: "Ik heb soms het gevoel dat ik nooit goed kan doen"

Twee dagen na zijn knappe eindzege in de Ronde van Denemarken wogen de sponsorverplichtingen maandag wat minder zwaar door voor Remco Evenepoel. "Vanaf morgen begin ik weer echt te trainen", vertelde een zichtbaar ontspannen Evenepoel aan Sporza.



"Of ik die zege in Denemarken nodig had? Misschien wel. Na de Olympische Spelen zat ik met wat twijfels, want ik had heel goed getraind. Toch kwam het er niet uit. Dan begin je al te denken dat het misschien toch een overgangsjaar is."



"Die mindset kan ik na de voorbije week misschien wel wat aanpassen. Ik heb er lang op moeten wachten om een rit in lijn te winnen en dan was het nog op de manier waarop ik het het liefste doe: van ver alleen gaan. Dat deed deugd omdat het de eerste was na mijn val en het geeft ook motivatie voor de komende periode."

"Ik bekijk het nu even koers per koers. De Druivenkoers is mooi bezet. Als je daar kunt winnen, met de ploeg of individueel, dat staat toch mooi op je palmares."



Twee dagen later, op 28 augustus, volgt de Brussels Cycling Classic. "Dat is mijn thuiskoers. We passeren letterlijk voorbij het huis van mijn ouders."



"Ook de Benelux Tour is een doel geworden, omdat ik nu toch 6 van de 7 rittenkoersen gewonnen heb. Het zou leuk zijn als ik daar in eigen land nog een 7e kan aan toevoegen. En dan is er natuurlijk nog het EK. Als er iets te rapen valt, zal ik dat niet laten liggen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

Remco Evenepoel op het podium van de Ronde van Denemarken.

"Wil confrontatie met Lombardije aangaan"

Zien we Remco Evenepoel dit jaar ook terug in de Ronde van Lombardije? "Dat wordt misschien eerder een mentale kwestie, na mijn val van vorig jaar. Ik wil daar heel graag starten, maar zonder een resultaat in mijn hoofd", klinkt het.



"Ik weet niet hoe ik daar zal reageren. Misschien kom ik met een bizar gevoel aan de start en durf ik niet in de koers. Misschien zal ik wat bang zijn. Maar misschien heb ik wel een vrij hoofd en durf ik wel risico's te nemen. Ik zal het moeten zien op de dag zelf."



"Ik wil er in elk geval graag naartoe. Ooit moet ik die confrontatie toch aangaan. Ik zal er geconfronteerd worden met wat er een jaar geleden gebeurd is. Dan kan ik die pagina omdraaien."

Een jaar geleden tuimelde Remco Evenepoel een ravijn in tijdens de Ronde van Lombardije.

"Soms het gevoel dat ik nooit goed kan doen"