Radja Nainggolan dolt als vanouds: "Mijn vrouw overtuigen? Zij moet mee, hé"

Na zijn eerste training in het shirt van Antwerp organiseerde The Great Old nog een persmoment met zijn stunttransfer, ook al heeft Nainggolan de voorbije dagen al met zowat elk medium gesproken.



"De voorzitter en de mensen hier zijn heel gemotiveerd", verklaarde Nainggolan nog eens zijn opvallende overstap naar de Bosuil.



"Als ik economisch had gekozen, dan zou ik naar Turkije gegaan zijn. Maar ik ben 33 jaar en ik heb voor grote clubs gespeeld, maar nooit in België."



"Het is een motivatie om mijn naam wat groter te maken in België. Ik vertegenwoordig hier Antwerpen, mijn stad. Ook dat is een extra motivatie."