Ook de Paralympische Spelen in Tokio gaan door zonder publiek

De beslissing komt niet onverwacht en werd genomen in samenspraak met het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de regering van Tokio en de Japanse regering.

De gesloten deuren gelden voor alle competitiesites in Tokio en de naburige prefecturen Shizuoka, Saitama en Chiba. Die 4 regio's hanteren al van voor de Spelen van vorige maand de noodsituatie. En die werd verlengd tot 12 september.

Sinds het begin van de Olympische Spelen op 23 juli zijn de dagelijkse coronacijfers meer dan verdubbeld, door de meer besmettelijke Delta-variant.



Toeschouwers zijn dus niet welkom, al wordt er wel een uitzondering gemaakt voor schoolkinderen. Zij kunnen de competities, als onderdeel van een educatief programma van de overheid, bijwonen.

De olympische competities werden ook hoofdzakelijk zonder publiek afgewerkt. Enkel op sites ver van de Japanse hoofdstad waren in beperkte mate toeschouwers welkom.



Tijdens de Paralympische Spelen strijden zo'n 4.400 atleten uit 168 landen voor medailles in 539 competities in 22 sporten. 168 landen is een record, in Londen 2012 waren er 164. België stuurt een delegatie van 32 atleten.