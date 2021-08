Nafi Thiam pleziert sponsor en pikt de draad dit weekend op in Eugene

In hetzelfde bericht op Instagram bevestigde Thiam ook nog eens dat ze haar seizoen op 3 september afsluit met het hoogspringen op de Memorial Van Damme in Brussel.

Maar eerst trekt ze dus voor het eerst in haar carrière naar Eugene, al enkele jaren de sterkst bezette atletiekmeeting ter wereld.

Bij Nike, al jarenlang de kledijsponsor van Thiam, zijn ze ongetwijfeld blij met haar deelname in Eugene.

De hoofdzetel van de kledinggigant is in Beaverton gelegen, en dus net als Eugene in de Amerikaanse staat Oregon.