Jumbo-Visma klaagt niet over verloren rode trui: "Dit is net goed voor ons"

In de Ronde van Spanje heeft de rode leiderstrui met Rein Taaramäe dus een nieuwe eigenaar. De Est kreeg met zijn vluchtgezellen een ruime voorsprong van het peloton en neemt de eerste plaats in de stand (en de bijhorende verplichtingen) over van Primoz Roglic. "Het ging prima onderweg en ik ben tevreden”, reageerde Roglic. “Er stond erg veel wind op de beklimming, wat het zelfs een beetje koud maakte. Zeker na de hitte van de laatste dagen was dat even wennen." "Dat we de trui nu kwijt zijn, is net wel goed voor ons. Het was een steile en zware klim, maar de uitslag zegt nog niet heel veel. Er komen nog veel zware etappes aan.”

Als we de trui wilden verdedigen, hadden we dat zeker gedaan. Primoz was het ermee eens dat we de trui uit handen zouden geven.

"Primoz kende een goede dag, Sepp (Kuss) juist een veel mindere”, vertelde ploegleider Grischa Niermann. Kuss moest vrij vroeg passen en valt weg in de stand.



“In het klassement staan we waar we willen staan. Het was een prima dag voor ons. Als we de trui wilden verdedigen, hadden we dat zeker gedaan. Primoz was het ermee eens dat we de trui uit handen zouden geven."



"Het klinkt wellicht wat vreemd, maar we zijn toch tevreden ondanks dat we de leiderstrui kwijt zijn.”