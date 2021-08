Dit gebeurde op buitenlandse velden: heerlijke omhaal en rood voor Luca Zidane

Noorse aanvaller met heerlijke omhaal in blessuretijd

Jorgen Strand Larsen heeft afgelopen weekend hét doelpunt van zijn carrière gemaakt. De 21-jarige Noor van Groningen hield tegen Cambuur het leer in de lucht om dan uit te pakken met een geniale omhaal. Dat allemaal in de 93e minuut en bij een 1-1-stand. De schitterende treffer bracht Groningen dan ook de 3 punten op.

Doelman Luca Zidane, zoon van, krijgt rood bij debuut

Luca Zidane kende een ongelukkig moment tijdens zijn debuut in La Liga voor Rayo Vallecano. In de 16e minuut hield de zoon van Zinedine Zidane de doorgebroken Oussama Idrissi, die voor een leeg doel stond, vast in de zestien. Strafschop en rood, oordeelde de scheidsrechter. Sevilla won uiteindelijk met 3-0.

Aparte viering van Feyenoord-speler

Bryan Linssen maakte voor Feyenoord de openingstreffer tegen Willem II, maar het was niet het doelpunt dat met de meeste aandacht ging lopen. Vooral de manier waarop Linssen vierde, was opvallend. Zijn ploegmakkers deden gretig mee met het dansje. Feyenoord haalde hard uit en won met 0-4.

Antonio mederecordhouder bij West Ham

Een aanval op eigen helft opzetten en het daarna ook afwerken, dat is wat Michail Antonio deed. Het was niet zomaar een doelpunt, want de 31-jarige spits van West Ham scoorde tegen Newcastle zijn 47e treffer in de Premier League. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Paolo Di Canio die tot voor dit weekend alleen clubtopschutter was in de Premier League voor West Ham.