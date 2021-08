De eerbetonen voor Berrier: tranen en indrukwekkende minuut stilte

Vandendriessche laat tranen de vrije loop

Het plotse overlijden van Franck Berrier kwam ook hard aan bij Kevin Vandendriessche. De speler van Kortrijk was goed bevriend met de ex-voetballer, met wie hij samenspeelde bij Oostende. Hij liet tijdens de minuut stilte in het Dudenpark van Union dan ook zijn tranen de vrije loop.

"Bedankt voor alles, kleine generaal"

Ook Zulte Waregem en Club Brugge houden eerbetoon

Viking Clap van Genk-supporters

Naast verdriet was er ook vreugde in de stadions. De fans zijn weer helemaal terug en dat was er ook aan te zien in de Luminus Arena. Daar blikte Genk OH Leuven met 4-0 in, waarna de spelers met de fans gingen vieren. Met een indrukwekkende "Viking Clap" tot gevolg.