Beluister onze podcast De Tribune met Union-CEO Philippe Bormans

De trotse competitieleider in eerste klasse na vier speeldagen heet niet Club Brugge, Racing Genk of Anderlecht. Wel Union. Stamnummer 10 van het Belgische voetbal charmeert met mooi voetbal en een geweldige ambiance in het Joseph Marienstadion. CEO Philippe Bormans kwam in De Tribune vertellen over de terugkeer naar 1A van zijn club. Ook Peter Vandenbempt was te gast in onze podcast.