Belgische kopman Vandenabeele geeft op na val in Toekomstronde: "Fysiek en mentaal op"

Henri Vandenabeele (21) was het uithangbord van de Belgische ploeg in de Ronde van de Toekomst. De renner van DSM werd vorig jaar 2e in de Baby Giro en dit jaar 3e in de Italiaanse rittenkoers.



Vandaag kwam hij evenwel ten val. "Het klassement was ons grote doel in deze Ronde van de Toekomst", doet bondscoach Sven Vanthourenhout de dag uit de doeken. "Iedereen was ook enorm gemotiveerd om Henri bij te staan."



"Gisteren reden we een meer dan knappe ploegentijdrit (vijfde) en vandaag wilden we graag tijd nemen op de andere klassementsrenners. We wisten dat het een waaierrit zou worden, we waren er klaar voor en alles verliep ook naar wens tot die valpartij van Henri."



De renner liep schaafwonden en kneuzingen op over zijn hele lichaam. "Henri kroop opnieuw op zijn fiets, probeerde wel, maar toen we op het plaatselijke circuit kwamen, reed hij nog eens lek, verloor hij nog meer tijd en uiteindelijk is hij afgestapt."



"Fysiek en mentaal was het op. Fysiek door de vele schaafwonden die hij opliep. Hij wist ook dat hij de komende dagen nog veel pijn zou lijden en mentaal breekt er ook wel iets bij zo'n jongen."



"Hij kwam naar hier als klassementsrenner en zag dat in rook opgaan. Aandringen had geen zin meer. Gelukkig is er geen sprake van breuken, morgen keert hij naar huis om te herstellen."