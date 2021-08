Barcelona-voorzitter countert zijn voorganger: "Zijn beleid was helemaal fout"

Na het vertrek van Lionel Messi regent het nog altijd naschokken bij FC Barcelona. De aanleiding voor het zoveelste rondje verbaal geweld was een open brief van ex-voorzitter Josep Bartomeu vorige week.



Die waste zijn handen in onschuld, maar kreeg lik op stuk van Joan Laporta. Hij had het over "een brief vol leugens", waarmee Bartomeu zijn eigen beleid wilde "goedpraten".



Laporta schetste nog eens een weinig fraai beeld van de financiële gang van zaken in Catalonië. Bij zijn aantreden in maart trof hij naar eigen zeggen een club in crisis aan.



"Het eerste dat we deden was een lening van 80 miljoen euro aangaan, want anders konden we de lonen en de kosten van de constructiewerken aan Camp Nou niet eens meer betalen", legde hij uit. "De club had nochtans net 50 procent van haar inkomsten uit tv-rechten vroegtijdig ontvangen."