Axandre Van Petegem, 19 en zoon van, trekt naar Jumbo-Visma Development Team

Van Petegem komt over van het Belgische Home Solutions-Soenens Cycling Team. Voor Van Petegem komt een droom uit, vertelt hij op de website van het Nederlandse team: "Ik heb dit jaar het team al leren kennen tijdens enkele stages. De eerste indruk was direct goed."

"Na de eerste stage in de Ardennen mocht ik ook mee naar het trainingskamp in Slovenië. Ik kom supergoed overeen met de renners van de ploeg en de begeleiding is hier top, dus ik ben blij dat ik een contract teken bij dit team. De komende jaren hoop ik me hier verder te ontwikkelen."

Opleidingsdirecteur Robbert de Groot legt uit wat Van Petegem interessant maakt: "Axandre is nog niet bij het grote publiek bekend. Hij heeft relatief weinig training in de benen, maar heeft indruk gemaakt tijdens enkele stagemomenten bij onze ploeg."

"We gaan Axandre alle tijd geven om zich te ontwikkelen, we zijn ervan overtuigd dat hij een prachtige ontwikkeling zal doormaken."

Vader Peter Van Petegem won tijdens een rijkgevulde carrière onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen (1999 en 2003), Parijs-Roubaix (2003) en semiklassiekers als de E3 Harelbeke (1999), de Omloop Het Nieuwsblad (1997,1998 en 2002), Kuurne-Brussel-Kuurne (2001) en de Scheldeprijs (1994).