"Zullen harder moeten knokken voor top 8, maar dit team heeft mogelijkheden"

Britt Herbots is nog altijd maar 21 jaar, maar ze deed al heel wat ervaring op in topvolleyballand Italië en ontpopte zich ook bij deze generatie Yellow Tigers tot de drijvende kracht. Het succes van de Belgen op het EK zal dan ook voor een groot deel van haar afhangen.

"Dat vind ik niet erg", lacht ze die druk weg. "Ze mogen zoveel ballen aan mij geven als ze willen. Als ik de ploeg daarmee kan helpen doe ik dat met de glimlach."

"Maar door het verlies van Kaja (Grobelna) zal iedereen iets meer op zijn schouders moeten pakken. We mogen als groep de afwezigheid van Kaja niet in ons hoofd steken. In de Volley Nations League bewezen we dat we dat ook zonder haar kunnen opvangen. Daar hebben we zowel als groep als individueel stappen gezet."

Toch geeft Herbots toe dat door de hobbelige voorbereiding het doel van de top 8 iets moeilijker zal zijn. "We zullen iets harder moeten knokken, maar ik geloof erin. Deze ploeg heeft mogelijkheden. De moeilijke voorbereiding kan een extra boost zijn: het is niet gelopen zoals we wilden, maar we staan er wel."