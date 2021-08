"Yamaha-saboteur" Vinales tekent MotoGP-contract bij Aprilia

Eind juni kwamen Yamaha en de 26-jarige Vinales overeen om hun contract al een jaar rapper dan voorzien (eind 2021) te ontbinden. Er zit immers heel wat ruis op de samenwerking.

Vorige week hield Yamaha Vinales zelfs aan de kant voor de GP van Oostenrijk, omdat hij de week ervoor in de GP van Stiermarken zijn motor "zonder verklaring verkeerd zou hebben bediend".

Vinales haalde vorige week zondag de finish niet, hij klaagde over elektronische problemen met de motor. Yamaha kwam na een grondige analyse tot een andere conclusie, die in de richting van sabotage door Vinales zou wijzen.

Het is nog niet duidelijk of Vinales in de resterende races van dit jaar nog zal uitkomen voor Yamaha.

Het is niet de eerste keer dat Vinales botst met zijn team. In 2012 besliste de Spanjaard, toen in de Moto3, het seizoen niet uit te doen bij Blusens Avintia.

Vinales telt 9 MotoGP-zeges, 13 poleposities en 28 podiumplaatsen.