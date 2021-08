"Sjoemelende" Peter Kerremans wordt opnieuw teammanager bij Seraing

Het onderzoek van het bondsparket draaide rond de matchen die Seraing begin februari speelde, in de beker tegen Standard en voor de competitie tegen Lommel.



Teammanager Peter Kerremans zou de namen van 3 spelers met corona (maar zonder symptomen) gewisseld hebben voor die van 3 jeugdspelers, waardoor ze sneller uit quarantaine konden.



Het parket onderzocht eerst of het bestuur hiervan op de hoogte was, want anders was de proflicentie en de plek in 1A van Seraing in gevaar. Dat eerste luik van het onderzoek leverde geen tastbare bewijzen op en werd dan ook geklasseerd.



Zo bleef er enkel nog de persoonlijke schuld van Kerremans over, die eerder al had toegeven in de fout te zijn gegaan. Maar uiteindelijk had het gesjoemel van de teammanager geen gevolgen, want de 3 spelers stonden tegen Standard niet op het wedstrijdblad en de match tegen Lommel ging niet door vanwege een corona-uitbraak bij de tegenstander.



Om die reden vindt het bondsparket het niet nodig om een tuchtprocedure vanwege wedstrijdvervalsing op te starten. "Gezien zijn bewezen diensten en omdat iedereen een 2e kans verdient, zullen we Kerremans op korte termijn opnieuw aanstellen als teammanager", laat Seraing weten.