Zwitser Forster zegeviert op EK mountainbike, Ferrand-Prévot wint bij de vrouwen

Forster was aan de finish 2 seconden sneller dan Carstensen en bolde 3 seconden voor Colombo binnen. Spannend was het dus zeker, maar Forster mocht wel de Europese titel op zak steken.



Onze landgenoot Jens Schuermans eindigde als 22e op 2'41" van Forster, Pierre De Froidmont werd 32e. Olympisch kampioen Tom Pidcock was de grote afwezige, hij is momenteel aan het werk in de Vuelta.