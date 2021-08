Tom Pidcock na "3 weken vakantie": "Proloog in de Vuelta was vreselijk"

Een korte inspanning met een lastige knik: op papier zou Tom Pidcock zich moeten hebben kunnen manifesteren in de eerste rit in de Ronde van Spanje.



Maar Tom Pidcock kwam gisteren niet verder dan de middenmoot: hij eindigde 74e op 36 seconden van ritwinnaar Primoz Roglic.



Pidcock won op 26 juli goud op zijn mountainbike in Tokio en had voor aanvang van deze Vuelta al de verwachtingen getemperd.



Er werd toen geopperd dat hij misschien zand in de ogen wilde strooien, maar Pidcock moest toch even uitblazen na de tijdrit in Burgos.



"Het was vreselijk", vertelde hij bij Cyclingnews na zijn doop in Burgos. "Ik heb eigenlijk 3 weken vakantie gehad, of toch min of meer."



"Ik heb opgewarmd en ik wilde mijn best doen, maar er zat niet te veel in de tank. Op het klimmetje wist ik dat ik niet kon doortrekken en daarna ben ik gewoon rustig naar de finish gereden. Ik kon niet diep gaan."