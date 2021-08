Aaron Andries was rustig begonnen aan zijn finale en lag aanvankelijk zelfs maar in 5e positie. Maar de jongeman uit Gent had een sterk eindschot en raapte eerst de Duitser Holtz en daarna de helemaal stilvallende Amerikaan Harrison nog in.

Enkel de Litouwer Juskevicius kon hij niet meer inhalen. Zo strandde Andries op 60 honderdsten van de wereldtitel bij de junioren in de skiff.