Roger Federer (40) ondergaat 3e knieoperatie in anderhalf jaar: "Laatste kans om terug te komen"

Geen US Open voor Roger Federer. De Zwitser ondergaat binnenkort alweer een operatie aan zijn geplaagde rechterknie. "De dokter heeft veel onderzoeken gedaan. Tijdens het gras-seizoen heb ik mezelf nog meer bezeerd. Dat is niet de manier om verder te gaan. Om me beter te voelen, moet ik een ingreep ondergaan. Ik wil mezelf nog een laatste kans geven om terug te komen."

Voor Federer, die maanden zal moeten revalideren, is het een zoveelste fysieke tegenslag. Het voorbije anderhalf jaar onderging hij al twee keer een ingreep aan de knie. Na de Australian Open van 2020 ging Federer een eerste keer onder het mes - hij stond nadien een jaar aan de kant. In juni volgde een nieuwe ingreep.

Na een lange weg terug stond hij deze zomer wel op Wimbledon. Daar verloor hij in de kwartfinale van de Pool Hubert Hurkacz. Nadien paste hij voor de Olympische Spelen.