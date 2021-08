Lukaku neemt afscheid van Inter-fans: "Hopelijk begrijpen jullie mijn beslissing"

De transfer van Romelu Lukaku deed in het blauwe deel van Milaan heel wat stof opwaaien. De woorden verrader en geldwolf klonken in menig Milanees gezin en een afbeelding van Lukaku in de stad werd door vandalen beklad.

In een afscheidsbrief legt Lukaku uit waarom hij Inter heeft verlaten voor een tweede hoofdstuk bij Chelsea. "Ik hoop dat jullie mijn beslissing kunnen begrijpen. Voor mij is dit de kans van mijn leven, zeker op dit moment in mijn carrière."

"Toen ik bij Inter kwam, voelde ik mij meteen thuis", zegt Lukaku in een opsomming vol bedankingen. "Ik heb er mijn missie van gemaakt om jullie nooit teleur te stellen telkens als ik het shirt aantrok. Ik heb op elke training en in elke match alles gegeven, zodat jullie trots konden zijn."

"Ik zal dan ook voor altijd een Interista zijn, want zonder jullie zou ik nooit de speler en de man zijn die ik nu ben."

"Vanuit de grond van mijn hart: bedankt."

Was getekend: Romelu.