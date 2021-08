Jean-Marie Pfaff brengt ode aan boezemvriend Gerd Müller: "Hij gunde iedereen het geluk"

"Toen ik in 1982 in München arriveerde, kwam Gerd meteen naar mij. Hij was op dat moment al gestopt en trainde de jeugd van Bayern. Hij feliciteerde me met mijn transfer, zei dat hij me kende van het WK en vertelde ook dat zijn vrouw en dochter grote fans waren van mij."



"Die herinnering zegt eigenlijk alles over Gerd. Hij kon genieten van het geluk van een ander. Dat was bijzonder voor iemand met zijn palmares. Maar Gerd was niet alleen een grote goalgetter en een icoon van Bayern, in de eerste plaats was hij een gewone jongen."

"Bij mijn debuut tegen Bremen kreeg ik een ongelukkige goal binnen. Wel, Gerd kwam na de wedstrijd meteen bij mij en stelde me gerust. "Je hebt een goeie match gekeept, maar je had gewoon pech." Hij kon als geen ander meeleven met iemand en voelde perfect aan wanneer je steun nodig had. Een pracht van een mens."

Hij was een wereldspeler, overladen door succes en glorie. Maar als mens was hij nog veel groter. Jean-Marie Pfaff

"Als voetballer was hij één van de grootste van zijn tijd. En zonder twijfel de slimste - een echte deugniet. Hij kon het spelletje perfect lezen. Gerd zijn goals leken vaak simpel - met één baltoets - maar getuigden van een geweldig spelinzicht. Gerd was altijd op de plek waar het vuur brandde."

Standbeeld

"Bij Manchester United staan er buiten verschillende standbeelden van clublegendes. Samen met Paul Breitner en Franz Anton Beckenbauer is Gerd één van de mannen die zoiets verdienen bij Bayern. Op alle vlakken was hij een wereldspeler, overladen door succes en glorie. Maar als mens was Gerd nog veel groter."

"Ik zal nooit vergeten wat hij voor me gedaan heeft bij Bayern. Normaal is het iedereen voor zichzelf bij zo een topclub, maar Gerd gaf me steeds goeie raad. En helemaal voor niks. Hij straalde eenvoud uit tegenover alle mensen. Ik kan in niet genoeg woorden vertellen hoe groot zijn hart was."

Misschien is het goed dat Gerd nu rust gevonden heeft. Jean-Marie Pfaff

"Ik wist dat het de voorbije jaren slecht met hem ging door zijn ziekte. Als je vroeger aan Gerd zijn deur stond, liet hij je binnen om samen iets te drinken. Of wat te eten bij de Italiaan. Maar de laatste jaren konden we hem niet meer bezoeken." "Het moet van Bayern München - Club Brugge (in 2008, red.) geleden zijn dat ik hem nog eens zag. Zijn dokter lichtte me vanochtend in over zijn overlijden. Misschien is het goed dat Gerd nu rust gevonden heeft..."