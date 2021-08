Inter heeft met Dzeko vervanger voor Lukaku, ook Dumfries voorgesteld

De dossiers van Edin Dzeko en Denzel Dumfries zaten al een tijdje in de pijplijn, maar nu zijn ze er ook effectief uitgekomen. Dzeko komt na 6 succesvolle seizoenen over van AS Roma, waar hij het schopte tot aanvoerder, maar waar hij afgelopen seizoen overhoop lag met trainer Fonseca (die nu zelf is vervangen door José Mourinho).



"Dit is een schitterende kans voor mij. Ik wil de coach en het bestuur bedanken dat ze er vertrouwen in hebben dat ik nog altijd een verschil kan maken", zegt de 35-jarige Bosnische aanvaller.



Dzeko moet Romelu Lukaku vervangen bij Inter, Denzel Dumfries mag op de rechtsachter Achraf Hakimi doen vergeten. De Nederlander dankt zijn transfer voor een groot deel aan zijn sterke EK. PSV liet zijn aanvoerder vertrekken voor 15 miljoen euro.