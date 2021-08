Eden Hazard (in vlot Spaans!): "Ik heb die enkel uit mijn hoofd gezet"

Eden Hazard heeft Real Madrid nog niet veel waar voor hun geld kunnen geven, maar tegen Alaves dartelde hij toch weer als vanouds op het veld. Een knappe assist voor Benzema zette dat nog eens extra in de verf.

Hazard leek herboren en dat bevestigde hij zelf ook in een interview achteraf, waarin hij verbaasde met zijn vlotte Spaans: "Ik heb die enkel uit mijn hoofd gezet. Het gevoel is goed. Ook wat het team betreft."

Real Madrid kwam na de rust helemaal los en scoorde 4 keer bij Alaves. "Ik hoop dat we nog meer slagkracht zullen krijgen. Maar het belangrijkste is dat we samenwerken. We kunnen wel met 3 of 4 spelers ten aanval trekken, maar we moeten aan één zeel trekken. Ik denk dat we dit jaar mooie dingen kunnen verwezenlijken."